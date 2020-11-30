Выплаты на троих детей заставили вернуть в ПФР горе-мать в Волгоградской области





Лишенной родительских прав на троих детей жительнице Фроловского района по суду пришлось вернуть выплаченные ей в пандемию "президентские" пособия в сумме 60 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, с иском о взыскании необоснованно полученной единовременной выплаты на детей в суд обратилось Отделение Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области.

Установлено, что жительница Фроловского района 12 мая текущего года обратилась в ПФР с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты на детей, 2006 и 2009 года рождения, в соответствии с Указом Президента № 249 от 07 апреля 2020 года. Впоследствии, в беззаявительном порядке, ответчику была перечислена дополнительная единовременная выплата на детей, предусмотренная Указом Президента № 412 от 23 июня 2020 года. Общий размер выплат составил 40 000 рублей.

Горе-мать обратилась в ПФР и 4 июня с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты на ребенка 2012 года рождения. Ей перечислили еще 20 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты и дополнительной выплаты.

Позднее органом ПФР было установлено, что женщина лишена родительских прав в отношении малолетних детей – сыновей 2006 и 2012 года рождения и дочери 2009 года рождения. Выяснилось, что указанные суммы выплат были получены необоснованно в связи с предоставлением недостоверных сведений в орган ПФР.

Сообщается, что с женщины взыскана вся незаконно полученная сумма, а также государственная пошлина в доход местного бюджета.

Решение суда не вступило в законную силу.



