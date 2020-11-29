Общество

В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стена

Общество 29.11.2020 14:44
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29.11.2020 14:44




Жильцы дома №58 по улице Светлоярской в Красноармейском районе Волгограда вернулись домой с работы и не обнаружили стены в квартире. Как сообщила ИА "Высота 102" собственница жилья Олеся Лизогубова, рухнула перегородка между санузлом и кухней. Под грудой кирпичей оказались унитаз и ванная - обитателям квартиры повезло, что в момент происшествия их там не было. Инцидент произошел на минувшей неделе, с тех пор владельцы квартиры пытаются добиться от управляющей компании действий по восстановлению стены. "На днях пришли рабочие из УК и установили металлические подпорки. Сказали, что эти конструкции нужны для того, чтобы не упал потолок", - рассказывает Олеся Лизогубова.
По словам девушки, в санузле уже не первый месяц подтекала водопроводная труба, о чем она неоднократно жаловалась коммунальщикам. "Вскоре на стене появилась трещина - нам стало еще страшнее. И вот закономерный итог", - говорит женщина. На кухне вдоль уже несуществующей стены висит газовая труба, которая чудом не пострадала.  

Из-за случившегося в квартире этажом выше на полу и под потолком пошли трещины. Обитатели дома подготовили коллективное обращение в прокуратуру и администрацию Волгограда с просьбой ускорить процесс их расселения. Как пояснили жители, в соответствии с действующей программой, это произойдет только в 2023 году. "Просим вас взять под контроль вопрос о досрочном предоставлении нам нового жилья", - указано в заявлении, адресованном в прокуратуру Красноармейского района.
В пресс-службе мэрии информагентству пояснили, что в доме №58 по улице Светлоярской произошло разрушение старого дымохода, который не эксплуатируется много лет с момента подключения здания к централизованному отоплению, и сейчас используется как вентиляционный канал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районной администрации и управляющей компании.
"Как показала проверка, жильцами квартиры на первом этаже установлена ванная, при этом не выполнены усиление строительных конструкций и гидроизоляция. Чтобы увеличить площадь комнаты, собственники также частично разрушили вентиляционный канал. По предварительным данным, проведенная несогласованная перепланировка послужила причиной разрушения фрагмента вентканала", - заявили в муниципалитете.
Аналогичный инцидент в результате несогласованной перепланировки произошел в 2019 году в доме по улице Олимпийской, 13. К настоящему времени специалисты УК завершили вывоз мусора и провели укрепление вентканала, чтобы не допустить повторного падения конструкций. Жильцам дома в начале текущей недели предложено повторно переселиться в маневренный фонд до начала процедуры расселения.

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