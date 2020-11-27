Борьба с коррупцией 27.11.2020 18:36
0
27.11.2020 18:36
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского районного отдела судебных приставов Волгограда УФССП России по Волгоградской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Фигурант уголовного дела в марте 2018 года сообщил должнику по исполнительному производству о взыскании алиментов о наличии задолженности в сумме 280 тыс. рублей. При этом фактически сумма долга составляла 30 тысяч рублей. После передачи мужчиной судебному приставу 280 тысяч рублей последний снял ограничительные меры с принадлежащей должнику иномарки. Однако до взыскателя денежные средства так и не дошли, поскольку полученными от должника деньгами судебный пристав распорядился по своему усмотрению, сообщили в надзорном органе.
Впоследствии пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства, которое было возобновлено после жалоб взыскателя. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Мужчина взят под стражу в зале суда.
Реклама
За госзакупки с нарушениями поплатились главы четырех поселков в Волгоградской области23.11.2020 13:32
Борьба с коррупцией 23.11.2020 13:32
Ковид может спасти бывшего депутата-единоросса Волжской гордумы от ареста23.11.2020 11:36
Борьба с коррупцией 23.11.2020 11:36
Пенсионерку в Урюпинске осудили за попытку дать взятку борцу с коррупцией22.11.2020 10:17
Борьба с коррупцией 22.11.2020 10:17
Взяли за недра: в Волгограде сотрудники УФСБ задержали «посредника» в госзакупках21.11.2020 12:20
Борьба с коррупцией 21.11.2020 12:20
В Волгоградской области два депутата запутались в семейных доходах20.11.2020 14:40
Борьба с коррупцией 20.11.2020 14:40
Детям Волгоградской области привезут новогодние подарки из города невест17.11.2020 20:32
Борьба с коррупцией 17.11.2020 20:32
В Волгоградской области разжаловали 23 депутатов17.11.2020 16:18
Борьба с коррупцией 17.11.2020 16:18
В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской части17.11.2020 15:48
Борьба с коррупцией 17.11.2020 15:48
Главе поселения под Волгоградом грозит 12 лет за обогащение на ремонте дороги17.11.2020 12:50
Борьба с коррупцией 17.11.2020 12:50
Начальник в энергоснабжающей организации задержан за взятку в Волгограде17.11.2020 12:33
Борьба с коррупцией 17.11.2020 12:33
Экс-сотрудника волгоградского УФСИН отправили в колонию за взятку11.11.2020 16:16
Борьба с коррупцией 11.11.2020 16:16
Бывший заместитель декана вуза в Волжском осуждена за взятки10.11.2020 20:39
Борьба с коррупцией 10.11.2020 20:39
В зачищенном очаге коррупции под Волгоградом - коррупционный скандал09.11.2020 20:39
Борьба с коррупцией 09.11.2020 20:39
В Волгограде бывший директор школы и его зам должны вернуть в бюджет миллион рублей22.10.2020 20:45
Борьба с коррупцией 22.10.2020 20:45
В Волгоградской области фермер хотел откупить дружка-браконьера от полицейского21.10.2020 12:27
Борьба с коррупцией 21.10.2020 12:27
Реклама