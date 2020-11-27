



Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского районного отдела судебных приставов Волгограда УФССП России по Волгоградской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Фигурант уголовного дела в марте 2018 года сообщил должнику по исполнительному производству о взыскании алиментов о наличии задолженности в сумме 280 тыс. рублей. При этом фактически сумма долга составляла 30 тысяч рублей. После передачи мужчиной судебному приставу 280 тысяч рублей последний снял ограничительные меры с принадлежащей должнику иномарки. Однако до взыскателя денежные средства так и не дошли, поскольку полученными от должника деньгами судебный пристав распорядился по своему усмотрению, сообщили в надзорном органе.

Впоследствии пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства, которое было возобновлено после жалоб взыскателя. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мужчина взят под стражу в зале суда.