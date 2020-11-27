



В Волгоградской области продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности. Так, самоизоляция с 30 ноября продлена до 13 декабря.

Между тем, как сообщила на недавнем брифинге глава управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева, введенные в регионе меры, в том числе связанные с самоизоляцией возрастных жителей, помогли снизить заболеваемость в этой группе населения.



