Из-за больных пассажиров в Волгограде экстренно сели 4 самолета

Общество 23.11.2020 13:13
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23.11.2020 13:13
Четыре экстренные посадки самолетов были совершены в Волгограде с начала года из-за больных пассажиров, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора. Больных инфекционными заболеваниями среди таких пассажиров не было.
Всего за 10 месяцев текущего года в аэропорту Волгограда было досмотрено 30 воздушных судов международных авиарейсов на прилет (все из стран неблагополучных по опасным болезням). На вылет досмотрено 25 воздушных судов. Проведена дистанционная термометрия 4050 пассажирам и членам экипажа. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, транспортными средствами и подконтрольными товарами в воздушном пункте пропуска Волгоград (Гумрак) через государственную границу Российской Федерации.
Международный аэропорт Волгограда за текущий год осуществлял прямые авиасообщения с 16 странами мира: Австрия, Азербайджан, Армения, Англия, Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, ОАЭ, Польша, Сан-Марино, Турция, Узбекистан.
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