



С началом снегопада на улицы Волгограда вышли 34 единицы спецтехники. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, работы организованы во всех районах города.

В первую очередь ведется обработка и расчистка основных магистралей областного центра, а также маршруты проезда общественного транспорта. После этого техника перейдет на очистку от снега и наледи второстепенных дорог, дворовых проездов и тротуаров. Для обеспечения безопасного проезда на проезжую часть наносятся противогололедные реагенты.

В случае ухудшения погоды дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад и нарастить количество техники.

Городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не препятствовать работе снегоуборочной техники, не оставлять автомобили на неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

Согласно данным Волгоградского гидрометцентра, сегодня ночью и завтра днем в Волгограде и области ожидается снег. Местами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Волгограде температура воздуха ночью составит -3...-5º; завтра днем 0..-2º.