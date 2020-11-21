Общество 21.11.2020 17:18
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21.11.2020 17:18
С началом снегопада на улицы Волгограда вышли 34 единицы спецтехники. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, работы организованы во всех районах города.
В первую очередь ведется обработка и расчистка основных магистралей областного центра, а также маршруты проезда общественного транспорта. После этого техника перейдет на очистку от снега и наледи второстепенных дорог, дворовых проездов и тротуаров. Для обеспечения безопасного проезда на проезжую часть наносятся противогололедные реагенты.
В случае ухудшения погоды дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад и нарастить количество техники.
Городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не препятствовать работе снегоуборочной техники, не оставлять автомобили на неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.
Согласно данным Волгоградского гидрометцентра, сегодня ночью и завтра днем в Волгограде и области ожидается снег. Местами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Волгограде температура воздуха ночью составит -3...-5º; завтра днем 0..-2º.
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