В парке Гагарина Волгограда впервые отремонтируют сильно постаревшие памятники

Общество 20.11.2020 14:20
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20.11.2020 14:20
В парке Гагарина восстановят братскую могилу защитников Сталинграда и памятник воинам-афганцам. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил аукционы на определение подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации на эти работы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта на подготовку проекта ремонта братской могилы составила 1 миллион 130 тысяч рублей, памятника воинам-афганцам - 830 тысяч рублей.
Победителям конкурсов, с которыми будет заключен контракт, предстоит провести обследование и составить план работ по реконструкции объектов культурного наследия регионального значения - братской могилы воинов 62-й и 64-й армий и памятного знака в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Восстановительные работы на обоих объектах будут проведены впервые со времени возведения, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Памятник с фигурой воина со склоненной головой на братской могиле, где в годы войны были захоронены около 2000 защитников Сталинграда, был установлен в 1950-е годы. В 1987 году его обновили, развернув фигуру воина лицом к центральному входу. Время не лучшим образом отразилось на его состоянии.
На пьедестале памятника сотрудники МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», за которым закреплено содержание объекта культурного наследия, зафиксировали отслоение гранитных плит, на постаменте - сколы и трещины. На фигуре воина появились пятна бурого цвета. Восстановления требует и памятная табличка, рассказывающая о подвигах тех, кто захоронен в этом месте. Специализированной организации предстоит обследовать состояние объекта культурного наследия и определить необходимые работы. После разработанную документацию должна будет утвердить историко-культурная экспертиза.
Такие же виды работ специалисты выполнят и в отношении композиции из девяти памятных стел, установленной в 1990 году в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. За несколько десятилетий на участке под памятным знаком просел грунт, на бетонных обелисках появились трещины, трещины и сколы зафиксированы и на гранитных и мраморных плитах.
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