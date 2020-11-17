



Жители дома №13 по ул. Маресьевой в Кировском районе Волгограда вот уже почти месяц живут без входной подъездной двери. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр, житель квартиры, расположенной на первом этаже, несколько недель назад кто-то повредил подъездную дверь, в результате чего она повисла на одной петле. Сообщили в управляющую компанию «Аварийно-ремонтная служба», сотрудникам которой оставалось только приварить петли и закрепить дверь. Однако никто из УК в дом так и не наведался, зато жильцов на их жалобы, что без входной двери в квартирах стало прохладнее, укорили – мол, ну что вы так волнуетесь, не на крайнем же севере живете.





Так и не дождавшись сотрудников "АРС", жильцы сняли дверь с единственной петли, на которой она держалась, чтобы тяжелая конструкция никого не прибила, и отодвинули ее в более безопасное место. На «ничейную» дверь сначала покушались бомжи. Но Александр в меру своих сил и времени караулил общедомовую собственность, однако, к несчастью, заболел коронавирусом. Когда вернулся домой, обнаружил, что входная дверь куда-то исчезла. «Шестого ноября я написал заявление в управляющую компанию, чтобы нам сделали дверь, мне сказали, что заявление они могут рассматривать в течение месяца! А ничего, что на улице уже мороз, а в нашей квартире, где двое маленьких детей, младшему из которых нет года, все ходят одетыми? На первом этаже живет еще девочка, у которой сахарный диабет, ее тоже родители кутают, как могут, больному ребенку вообще нельзя простужаться», - возмущается волгоградец.





Между тем, по словам Александра, в управляющей компании могли сразу решить эту проблему, выполнив оперативно нехитрые ремонтные работы и вернув дверь на место. Однако по какой-то причине сделано это не было. Видимо, 7-9 тысяч рублей, которые оплачивает семья молодого отца за коммунальные услуги, являются недостаточными для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, что должна обеспечивать в том числе управляющая компания.



