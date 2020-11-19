На Мамаевом кургане в Волгограде стреляли

Общество 19.11.2020 13:51
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19.11.2020 13:51
"Выстрел памяти" сегодня совершили артиллеристы соединения Южного военного округа на Мамаевом кургане в Волгограде в честь начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, выстрел был произведен в полдень по местному времени на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Справка. 19 ноября 1942 года началась операция "Уран" – стратегическое наступление советских войск под Сталинградом, которое привело к окружению
и последующему разгрому армии Паулюса. В первый день 1-й и 26-й танковые корпуса продвинулись на 18 километров, а на второй день – на 40 километров. 23
ноября в районе Калача-на-Дону кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта замкнулось. Понеся огромные потери, немцы уже не могли наступать по всему
советско-германскому фронту. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года.
Фото: пресс-службы ЮВО
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