На Мамаевом кургане в Волгограде стреляли





"Выстрел памяти" сегодня совершили артиллеристы соединения Южного военного округа на Мамаевом кургане в Волгограде в честь начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, выстрел был произведен в полдень по местному времени на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Справка. 19 ноября 1942 года началась операция "Уран" – стратегическое наступление советских войск под Сталинградом, которое привело к окружению

и последующему разгрому армии Паулюса. В первый день 1-й и 26-й танковые корпуса продвинулись на 18 километров, а на второй день – на 40 километров. 23

ноября в районе Калача-на-Дону кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта замкнулось. Понеся огромные потери, немцы уже не могли наступать по всему

советско-германскому фронту. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года.

Фото: пресс-службы ЮВО