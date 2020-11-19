Происшествия 19.11.2020 10:36
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19.11.2020 10:36
Четверо человек получили травмы в ДТП со скорой помощью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером во Фролово 37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», двигаясь по перекрестку ул.Воровского- ул.Еремина, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с специализированной автомашиной скорой медицинской помощи «Луидор». В результате ДТП 59-летний водитель неотложки, 30-летний медицинский работник, находящийся в качестве пассажира в автомобиле скорой медицинской помощи, водитель и 27-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» с различными травмами госпитализированы в медучреждение.
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