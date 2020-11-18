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Цифровая помощь: «Ростелеком» создал систему централизованного цифрового распределения вызовов на номер 03 в Волгоградской области

Телеком 18.11.2020 13:39 Новости компаний
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18.11.2020 13:39 Новости компаний


«Ростелеком» разработал и внедрил техническое решение цифрового распределения вызовов на номер 03 для единой дежурно-диспетчерской службы скорой медицинской помощи Волгограда и Волгоградской области.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, новая система разработана взамен децентрализованной модели и позволяет существенно повысить качество и скорость обработки поступающих звонков, обеспечивает управление распределением нагрузки на операторов, а также дает возможность размещения данных в едином хранилище с синхронизацией голоса и карточки вызова.  
«Решение по цифровизации распределения вызовов на номер 03 – это логичное продолжение процесса автоматизации деятельности скорой медицинской помощи и ключевое звено между доставкой сообщения и направлением врачебной бригады пациенту. С помощью новой системы время реагирования медицинских работников сократится и благодаря этому спасенных жизней станет больше», – отметил Александр Стукалов, директор по прикладным проектам Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» организовал систему приема, распределения, записи и хранения вызовов скорой медицинской помощи по номеру 03 в соответствии с моделью SaaS, которая предполагает доступ к программному обеспечению и вычислительным мощностям по сервисному принципу. Для этой цели в виртуальном центре обработки данных национального цифрового провайдера специалисты установили программное обеспечение для полноценного контакт-центра, а также организовали сеть VPN и настроили маршрутизацию вызовов в соответствии со схемой взаимодействия всех участников процесса, от пациентов до врачей.
«Сегодня на службу скорой медицинской помощи ложится повышенная нагрузка. Эпидемиологическая ситуация в стране и регионе требует оперативности принятия сообщения от пациентов и реагирования на них. Необходимость модернизации инфраструктуры связи и создания принципиально новой, технологичной централизованной системы распределения вызовов в непростых условиях ставила повышенные требования к исполнителю этого проекта. Специалисты “Ростелекома” разработали эффективное и оптимальное с технической точки зрения решение, учитывающее все наши требования», – подчеркнул Олег Ярыгин, главврач клинической станции скорой медицинской помощи Волгограда.
«Ростелеком» реализует проекты по цифровизации систем здравоохранения по всей стране. Компания интегрирует телеметрические решения на уровне сельских и городских больниц и поликлиник, а также развертывает системы для развития цифрового контура медицинских услуг на уровне регионов.  
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