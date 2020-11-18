Жители Волгоградской области стали меньше есть и покупать





В Волгоградской области снизился оборот розничной торговли и общественного питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в январе-октябре 2020 года оборот розничной торговли составил 329,6 миллиарда рублей и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. В то же время данный показатель в сфере общественного питания составил 10,8 миллиарда рублей и снизился еще существеннее по сравнению с таким же периодом прошло года – почти на 16%. Влияние на снижение объемов общественного питания оказали обстоятельства, связанные с временной приостановкой деятельности ресторанов, столовых и кафе в связи с распространением коронавирусной инфекции.



