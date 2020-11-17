В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мер

Общество 17.11.2020 10:35
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17.11.2020 10:35
В Волгограде наложен временный запрет на деятельность ярмарки «Аркадия», дело передано на рассмотрение в суд. Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом стало нарушение ИП «Тиуновой И.Н., организовавшей проведение ярмарки пальто «Аркадия» в помещении Дома офицеров, противоэпидемиологических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в торговых залах отсутствовал рециркулятор, не было мест обработки рук кожным антисептиком, в том числе с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток в туалетных комнатах.
Указанное бездействие со стороны индивидуального предпринимателя, посчитали в управлении Роспотребнадзора, образует административный состав, предусмотренный ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Судьбу ярмарки пальто решит суд.
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