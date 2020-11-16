



К ответственности привлечены двое военнослужащих, которые осенью прошлого года грызли семечки и бросали шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа.

Проверку по факту надругательства над местами захоронения умерших со стороны военнослужащих воинской части проводила военная прокуратура Волгоградского гарнизона. В адрес командования внесено представление об устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к ответственности. Однако о мере наказания, которую понесли военнослужащие, не сообщается.

Как сообщала ИА "Высота 102", в октябре 2019 года двоих контрактников , несущих службу в ЖДВ в поселке Гумрак, задержали после того, как они были замечены у Вечного огня грызущими семечки. В пресс-службе ЮВО тогда заявляли, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.



