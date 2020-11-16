Общество 16.11.2020 09:57
0
16.11.2020 09:57
К ответственности привлечены двое военнослужащих, которые осенью прошлого года грызли семечки и бросали шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа.
Проверку по факту надругательства над местами захоронения умерших со стороны военнослужащих воинской части проводила военная прокуратура Волгоградского гарнизона. В адрес командования внесено представление об устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к ответственности. Однако о мере наказания, которую понесли военнослужащие, не сообщается.
Как сообщала ИА "Высота 102", в октябре 2019 года двоих контрактников, несущих службу в ЖДВ в поселке Гумрак, задержали после того, как они были замечены у Вечного огня грызущими семечки. В пресс-службе ЮВО тогда заявляли, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.
Реклама
В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартире16.11.2020 09:11
Общество 16.11.2020 09:11
Ушел из жизни известный волгоградский врач15.11.2020 22:23
Общество 15.11.2020 22:23
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестировании15.11.2020 17:55
Общество 15.11.2020 17:55
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детей15.11.2020 14:16
Общество 15.11.2020 14:16
Воскресенье со снегом и гололедом прогнозируют в Волгоградской области14.11.2020 17:42
Общество 14.11.2020 17:42
Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантем14.11.2020 14:34
Общество 14.11.2020 14:34
В Тракторозаводском районе Волгограда окультурят еще один парк14.11.2020 09:25
Общество 14.11.2020 09:25
Компания “Виво маркет” открыта для взаимодействия с общественностью14.11.2020 09:04
Общество 14.11.2020 09:04
Волжский отличился в коронавирусной статистике13.11.2020 19:22
Общество 13.11.2020 19:22
Скончался главный финансист ГУ МВД по Волгоградской области13.11.2020 19:04
Общество 13.11.2020 19:04
Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Волгоградской области выросло на фоне пандемии в 6,6 раза13.11.2020 15:56
Общество 13.11.2020 15:56
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской области13.11.2020 10:24
Общество 13.11.2020 10:24
Под Волгоградом сотрудницу органов опеки за видимость работы оштрафовали и уволили13.11.2020 10:09
Общество 13.11.2020 10:09
Семья из Волгограда отсудила деньги за отмененную из-за COVID поездку в Турцию12.11.2020 20:20
Общество 12.11.2020 20:20
Разрешилась интрига с присвоением известного имени новой дороге в Волгограде12.11.2020 19:11
Общество 12.11.2020 19:11
Реклама