Общество 22.10.2019 20:25
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22.10.2019 20:25
«Командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к Вооруженным Силам. Проверочными мероприятиями установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации», - заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО. Ранее информагентство сообщило, что двое контрактников, несущих службу в ЖДВ в поселке Гумрак, были задержаны после того, как были замечены у Вечного огня грызущими семечки. По данным информагентства, нарушители общественного порядка являются уроженцами Дербента.
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