Общество

Семья из Волгограда отсудила деньги за отмененную из-за COVID поездку в Турцию

Общество 12.11.2020 10:10
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12.11.2020 10:10


Туроператора ООО «Тез Тур Центр» обязали выплатить семье из Волгоградской области 137 873 рублей за отмененную поездку в Турцию. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, ведомство выявило нарушения обязательных требований при оказании туристских услуг в рамках рассмотрения обращения потребителей.
Установлено, что в январе текущего года между потребителями и ООО «Тез Тур Центр», выступающим в качестве туроператора, был заключен договор оказания услуг по бронированию и оплате туристского продукта. Страна назначения Турция. Потребители исполнили свои обязательства по оплате договора в полном объеме. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в России и в мире, потребителями было принято решение о расторжении договора. Однако туроператором было отказано в удовлетворении требований потребителей. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в защиту их прав подало исковое заявление в суд. Оно было удовлетворено.

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