В ООО «СВЖ «ОСТРОВ» - новый гендиректор

Общество 11.11.2020 16:37
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11.11.2020 16:37
Новым генеральным директором ИА "Высота 102" назначена Дарья Игоревна Кальнова. Это первое кадровое решение принято новым учредителем ООО "СВЖ "ОСТРОВ". Как ранее сообщалось в СМИ, прежний генеральный директор Александр Крылов покинул свой пост и продал свою долю в организации.
Дарья Игоревна Кальнова, еще будучи студенткой кафедры журналистики Волгоградского государственного университета, пришла в редакцию ИА «Высота 102» в 2013 году стажером, а вскоре была принята на должность корреспондента. Закончила ВолГУ в 2018 году.
Дарья Кальнова также набиралась опыта в газете и сетевом издании «Городские вести». Последнее место ее работы – пресс-служба волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь».
Главная задача информационного агентства со сменой руководства не изменится - обеспечение жителей региона достоверной и оперативной информацией о событиях в Волгоградской области. Информационное агентство продолжает работать только с проверенными источниками, оставаясь в числе лидеров информационного поля.
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