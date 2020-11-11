В ООО «СВЖ «ОСТРОВ» - новый гендиректор





Новым генеральным директором ИА "Высота 102" назначена Дарья Игоревна Кальнова. Это первое кадровое решение принято новым учредителем ООО "СВЖ "ОСТРОВ". Как ранее сообщалось в СМИ, прежний генеральный директор Александр Крылов покинул свой пост и продал свою долю в организации.

Дарья Игоревна Кальнова, еще будучи студенткой кафедры журналистики Волгоградского государственного университета, пришла в редакцию ИА «Высота 102» в 2013 году стажером, а вскоре была принята на должность корреспондента. Закончила ВолГУ в 2018 году.

Дарья Кальнова также набиралась опыта в газете и сетевом издании «Городские вести». Последнее место ее работы – пресс-служба волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь».

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