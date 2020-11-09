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Искусственный интеллект подтвердил первенство среди глобальных трендов цифровизации

Телеком 09.11.2020 13:39
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09.11.2020 13:39


«Ростелеком» представляет четвертый ежегодный мониторинг глобальных трендов цифровизации, подготовленный с использованием технологий искусственного интеллекта. Исследование в очередной раз подтвердило лидерство искусственного интеллекта среди трендов цифровизации — второй год подряд эта технология занимает первое место в общем рейтинге.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, самый стремительный рост по итогам года показали технологии дата-центров, виртуальной реальности и технологии убеждения. Китай остается абсолютным мировым лидером по количеству патентов и научных публикаций, США — по объему инвестиций в цифровые технологии.
Топ-10 глобальных трендов цифровизации по итогам исследования «Ростелекома» в 2020 году (в скобках — место 2019 года):
1 (1). Искусственный интеллект (ArtificialIntelligence).
2 (2). Мобильные сети связи (MobileNetworks).
3 (5). Электронное здоровье (eHealth).
4 (10). Облачные технологии (Cloud).
5 (4). Интернет вещей (Internet of Things).
6 (6). Робототехника (Robotics).
7 (9). Информационная безопасность (InformationSecurity).
8 (3). Электронная коммерция (eCommerce).
9 (7). Интеллектуальный поиск данных (DataMining).
10 (13). Высокопроизводительная обработка данных (Data-Intensive Processing).
Искусственный интеллект существенно укрепил свое лидерство, увеличив, по интегральной оценке значимости, отрыв от мобильных сетей связи (второе место в 2019 году, первое место в 2018 году) до 1,6 раза. Однако дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта сильно зависит от вычислительных мощностей и приближается к своему пределу — на помощь придут квантовые компьютеры.На более высокие места рейтинга переместились электронное здравоохранение, облачные технологии, информационная безопасность и высокопроизводительная обработка данных. Покинули первую и даже вторую десятку топа технологии умных сетей электроснабжения (Smart Grid).
Если брать для анализа больший период времени, то за последние пять лет наиболее стремительный рост среди трендов развития цифровых технологий показали беспилотные транспортные средства. Инвестиции по данному направлению держатся на высоком уровне два года подряд, что говорит о зрелости технологии и ее готовности к массовому внедрению.
В интегральном рейтинге стран Россия занимает девятое место, опережая, например, Канаду, Италию и Австралию. В 2019 году в России наблюдался заметный рост инвестиционной активности, правда, на фоне эффекта низкой базы. Крупнейшие российские компании начинают регистрировать международные патенты.
В последние несколько лет можно наблюдать рост количества научных публикаций, посвященных таким цифровым трендам, как объяснимый искусственный интеллект, инженерная этика и алгоритмическая справедливость. Это говорит о том, что в условиях стремительного развития и усложнения технологий люди хотят быть уверены в их непредвзятости и прозрачности функционирования.
«Когда-то энциклопедии могли быть актуальны десятилетиями. Теперь это невозможно — скорость изменений и появления новых сведений о развитии технологий имеет беспрецедентный темп. Для традиционного кабинетного анализа более 18 миллионов первоисточников информации сложно даже подсчитать необходимое количество человеко-часов аналитиков и экспертов. И к тому моменту, когда этот анализ был бы завершен, его актуальность сильно бы обесценилась. Выручают технологии искусственного интеллекта, которые прорабатывают и систематизируют гигантский объем данных. Благодаря регулярности данного исследования мы можем следить за историей цифровых трендов от зарождения до зрелости, а главное — узнавать о только зарождающихся трендах, которые, возможно, в скором будущем изменят рынки и жизнь. Поэтому результаты ежегодного мониторинга трендов цифровизации важны для определения стратегических приоритетов не только нашей компании, но и самого широкого спектра игроков из разных отраслей», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Для подготовки исследования с применением искусственного интеллекта был проведен количественный и качественный анализ более 18 млн источников данных, которые позволяют отслеживать тренд технологического развития на разных стадиях — зарождение (4,8 млн научных публикаций), практическая значимость (2,4 млн патентов), коммерческая зрелость (205 тыс. сделок), интерес работодателей и специалистов (2,0 млн вакансий и 7,0 млн резюме), промышленное применение (1,0 млн публикаций в СМИ и 0,9 млн поисковых запросов).
«С каждым годом методы машинного обучения, используемые для проведения исследования, совершенствуются и уточняются. За последний год былразработан модуль поиска кейсов применения технологий (TeqViser), добавлена возможность построения техрадаров, добавлен модуль определения размера рынков по технологиям, доработаны алгоритмы поиска на основе векторной близости. Мониторинг трендов стал полноценным инструментом работы аналитика и способен заменить junior-аналитика при решении значительной части задач, связанных с разработкой различных стратегий. Мы вышли за пределы использования этой технологии внутри нашей компании и уже проводим пилотные проекты с рядом крупных российских игроков по использованию результатов мониторинга в конкретных отраслевых разрезах», — подчеркнул руководитель команды мониторинга глобальных трендов цифровизации, заместитель директора Центра стратегических инноваций «Ростелекома» Павел Красовский.
В интерактивном формате результаты ежегодных мониторингов глобальных трендов цифровизации доступны на сайте digitaltrends.rt.ru.

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