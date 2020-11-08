Общество

В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали аварию на магистральном теплопроводе

Общество 08.11.2020 19:03
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08.11.2020 19:03


В микрорайоне Семь ветров аварийные бригады завершили основные сварочные работы на поврежденной ранее теплотрассе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», в настоящее время начинается заполнение системы теплоносителем.
Управляющие компании должны отрегулировать параметры подачи тепла по внутридомовым системам, техническую помощь им оказывают «Концессии теплоснабжении», координацию работ всех бригад обеспечивает муниципалитет. Если горячее водоснабжение возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными — необходимо обратиться в дежурные службы УК.
Напомним, порыв на теплотрассе в Дзержинском районе Волгограда произошел накануне ночью. Десятки многоэтажек уже в третий раз за последние несколько недель остались без тепла и горячей воды. Аналогичные аварии на том же самом трубопроводе происходили на минувших и предыдущих выходных.

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