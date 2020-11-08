В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали аварию на магистральном теплопроводе

Управляющие компании должны отрегулировать параметры подачи тепла по внутридомовым системам, техническую помощь им оказывают «Концессии теплоснабжении», координацию работ всех бригад обеспечивает муниципалитет. Если горячее водоснабжение возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными — необходимо обратиться в дежурные службы УК.
Напомним, порыв на теплотрассе в Дзержинском районе Волгограда произошел накануне ночью. Десятки многоэтажек уже в третий раз за последние несколько недель остались без тепла и горячей воды. Аналогичные аварии на том же самом трубопроводе происходили на минувших и предыдущих выходных.