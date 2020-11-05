Общество

Перестало биться сердце Николая Петровича Мелихова

Общество 05.11.2020 15:40
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05.11.2020 15:40


О такой утрате скорбят не только те, кто трудился в аграрном секторе, но и весь район. Его вклад в развитие сельского хозяйства, в жизнь самого района трудно переоценить.
Уже более четверти века Николай Петрович возглавлял ООО «Тихий Дон» (лето 2017-го было юбилейным). Трудно представить более сильного, волевого, непокорного, чем Николай Петрович Мелихов. Он был глобальным и непобедимым во всем – от телосложения до свершений. С беспощадной болезнью он боролся так же мужественно…
Николай Петрович — кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ. За годы жизни он достойно показал себя на комсомольской и партийной работе, был председателем Калачевской районной Думы, возглавлял разные предприятия. Но на любом участке своего пути он был профессиональным, энергичным, до конца преданным делу. Любимым детищем его стал «Тихий Дон».
ООО «Тихий Дон» за эти годы было одним из лучших сельхозпредприятий района. Здесь удалось сохранять животноводство и выращивание зерновых культур, грамотно решать кадровые вопросы. Все это стало возможным благодаря четкому экономическому расчету, грамотному руководству Николая Петровича. Он всегда гордился, что ООО «Тихий Дон» выращивает зерновые и кормовые культуры, производит и реализует молоко, растит молодняк для воспроизводства своего стада и реализации крестьянским хозяйствам. «Главное – люди и дело» — сказал в одном из своих интервью Николай Петрович.
Администрация калачевского муниципального района, Калачевская районная дума, редакция газеты «Борьба», все аграрии Калачевского района, все, кто знал этого замечательного человека, скорбят по поводу безвременной смерти Николая Петровича. Наш район понес большую утрату.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Газета «Борьба», Калачевский район. 
Прощание с Мелиховым Николаем Петровичем состоится завтра, 6 ноября с 12 до 13 часов по адресу: Калачевский район, пос. Волгодонской, ст. Кривая музга, ул. Новая д.1.

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