Экономика

Росстат зафиксировал рост среднедушевых доходов жителей Волгоградской области

Экономика 05.11.2020 08:39
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05.11.2020 08:39


В Росстате отчитались о динамике среднедушевых доходов россиян. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, за второй квартал 2020 года этот показатель в Волгоградской области  составил 22442 рубля. В первом квартале этого года среднедушевые доходы жителей региона были меньше – 21826 рублей. 
Рост доходов населения зафиксирован почти во всех регионах ЮФО, кроме Краснодарского края. Так, в этом субъекте в 1 квартале этот показатель равнялся 30548 рублям, а во втором квартале – 27827 рублям. Существеннее всего выросли доходы населения в Севастополе. Если в первом квартале они составляли 25978 рублей, то во втором квартале – 28113 рублей. 

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