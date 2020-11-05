



В Росстате отчитались о динамике среднедушевых доходов россиян. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, за второй квартал 2020 года этот показатель в Волгоградской области составил 22442 рубля. В первом квартале этого года среднедушевые доходы жителей региона были меньше – 21826 рублей.

Рост доходов населения зафиксирован почти во всех регионах ЮФО, кроме Краснодарского края. Так, в этом субъекте в 1 квартале этот показатель равнялся 30548 рублям, а во втором квартале – 27827 рублям. Существеннее всего выросли доходы населения в Севастополе. Если в первом квартале они составляли 25978 рублей, то во втором квартале – 28113 рублей.



