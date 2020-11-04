В парке Волжского из яиц вылупились динозавры

Общество 04.11.2020 09:21
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04.11.2020 09:21
В парк «Волжский» доставлены первые фигуры доисторических животных, которые станут главными персонажами будущего динопарка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Напомним, в августе в Волжском побывали представители компании из Ярославля, которые выразили заинтересованность в реализации проекта по созданию парка динозавров. Он разместился рядом с центральным входом в парк «Волжский». По всему периметру установлено ограждение в этностиле, завезен строительный материал. Сейчас рабочие монтируют входную группу, которая будет выполнена в виде скалы, украшенной головой динозавра.
В общей сложности в динопарке поселятся 28 фигур животных, способных двигаться и издавать звуки. Они будут различного размера – от самых маленьких до 6-метровых. Кроме динозавров, в парке также будет и интерактивно-познавательная зона – в трех палатках дети и взрослые смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами и принять участие в раскопках доисторических животных. А полному погружению в эпоху юрского периода будет способствовать макет вулкана высотой 4,5 метра и диаметром 5 метров, который будет извергать клубы дыма.
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