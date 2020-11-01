Из Волгоградской области выдворят настырного гражданина Армении





Котельниковским районным судом Волгоградской области рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.18.8 КоАП РФ в отношении гражданина республики Армения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, было установлено, что в отношении гражданина республики Армения дважды принимались решения о его административном выдворении. Однако иностранец вновь въехал на территорию РФ через республику Беларусь, имея ранее запрет на въезд в Россию сроком на 10 лет.

Постановлением Котельниковского районного суда Волгоградской области гражданин республики Армения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.



