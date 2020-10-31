Придется посидеть без тепла: к ремонту рванувшего трубопровода в Дзержинском районе Волгограда подойдут основательно
Общество 31.10.2020 21:28
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31.10.2020 21:28
Специалисты, работающие над устранением порыва на сетях теплоснабжения в Дзержинском районе Волгограда, заменят участок ветхой тепломагистрали целиком, сообщает ИА "Высота 102". Коммунальная авария, напомним, произошла на улице Землячки сегодня днем. Прорвало теплопровод, проложенный еще в 70-е годы прошлого века.
"Исходя из состояния трубы, а также в связи с тем, что в ближайшие сутки прогнозируются стабильные положительные температуры атмосферного воздуха со средними значениями выше 10 градусов Цельсия , принято решение заменить крупный фрагмент ветхой теплотрассы. В том числе замене подлежит весь участок, проходящий под проезжей частью улицы им. Землячки. В связи с предстоящими масштабными работами в ночь на 1 ноября, а также в утренние часы будет ограничен проезд по ул. Землячки в районе дома номер 46. Объезд возможен через Третью продольную магистраль.
На время проведения работ приостановлена подача тепла и горячего водоснабжения ряду потребителей микрорайона Семь ветров. Работы продлятся до полного восстановления целостности трубопровода",- сообщили в компании "Концессии теплоснабжения".
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