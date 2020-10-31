Общество 31.10.2020 17:17
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31.10.2020 17:17
В Волгограде на пересечении ул. Землячки и бульвара 30-летия Победы произошла коммунальная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», бригады уже приступили к устранению порыва на трубе диаметром 800 мм. Котлован вырыли на правой полосе проезжей части перед светофором по направлению движения к проезду Дорожников. На движении транспорта этот инцидент не отразился.
В компании пояснили, что порыв произошел из-за высокого износа трубопровода, который эксплуатируется порядка 50 лет - со времени застройки микрорайона. Характер восстановительных работ будет определен после обеспечения доступа к теплопроводу.
За почти полувековой срок эксплуатации труба пришла в изношенное состояние и давно нуждалась в полной реконструкции. Поскольку плановая замена тепломагистрали в свое время проведена не была, «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 222 метра ветхой теплотрассы в рамках инвестпрограммы и еще 120 метров по программе ремонтов.
Технологическое нарушение произошло на старом участке трубопровода, расположенном примерно в 100 метрах от уже обновленных коммуникаций. Этот участок стоял в планах на замену в следующем летнем периоде.
На время проведения работ приостановлена подача тепла и горячего водоснабжения ряду потребителей микрорайона Семь ветров. Работы продлятся до полного восстановления целостности трубопровода.
После завершения восстановительных работ «Концессии теплоснабжения» полностью восстановят нарушенное благоустройство. В компании извинились за вынужденные неудобства.
Напомним, 24 октября на ул. Землячки также произошел порыв трубопровода. "Концессии теплоснабжения" заменили 15 метров трубопровода, а жителям микрорайона пришлось сидеть без тепла и горячей воды.
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