Общество

«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес дом

Общество 28.10.2020 11:37
0
28.10.2020 11:37




Обгоревшая балконная дверь, зияющий оконный прием с вырванным подоконником, натяжной потолок, который встал почти перпендикулярно стене – таковы последствия взрыва газа, который произошел накануне в доме №16 по ул. Санаторной в Кировском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» дворник Елена, по словам ее коллег, которые накануне здесь работали, было несколько хлопков. Вылетела оконная рама, повалил дым. «Говорят, пострадали пять человек – троих увезли в больницу, а двоим оказали помощь на месте», - рассказывает Елена. 
Сегодня в покореженную кухню заглядывал промышленный альпинист, который сфотографировал увиденную картину. По его словам, снимки заказаны застройщиком для предстоящего восстановления помещения. 
Дом №16 пока не заселен. В некоторых квартирах идет ремонт. Рабочие предположили, что последствия взрыва могли быть гораздо серьезнее, если бы газовая колонка была установлена в закрытом помещении. «А тут волна пошла в окно, поэтому уцелели все основные конструкции», - считают они. 

Напомним, ЧП случилось накануне вечером, во время пуска газа. В квартире на седьмом этаже проводилась настройка системы газоснабжения и проверка исправности установленного в квартире оборудования, так называемый пробный пуск. В этот момент произошел хлопок газа – воспламенилась газовоздушная смесь. Три человека были госпитализированы с ожогами лица, конечностей и туловища – это 23-летняя хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании. 
В АО "Волгоградгоргаз" по факту ЧП ИА "Высота 102" пояснили, что первичный пуск газа по стояку в новостройке производился компанией  ООО "Техносервис". В результате нарушения правил проведения газоопасных работ сотрудником данной компании  в одной из квартир произошел хлопок газа. В настоящее время газоснабжение 9 квартир по стояку временно приостановлено. Договор на проведение технического обслуживания газового оборудования в данном доме заключён со сторонней организацией, которая будет заниматься восстановлением газоснабжения, уточнили в компании.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2020 08:52
Общество 28.10.2020 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 17:19
Общество 27.10.2020 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 16:13
Общество 27.10.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 15:29
Общество 27.10.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2020 14:26
Общество 27.10.2020 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 11:25
Общество 27.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 10:06
Общество 27.10.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:53
Общество 26.10.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:37
Общество 26.10.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:13
Общество 26.10.2020 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2020 08:50
Общество 26.10.2020 08:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:38
Число онлайн-обращений в «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года выросло на 30%Смотреть фотографии
13:37
Не надо мягкости: в Волгограде за уход от налогов коммерсанта лишили свободыСмотреть фотографии
12:56
Волгоградстат зафиксировал резкое подорожание популярного продуктаСмотреть фотографии
12:01
Все плохо: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступлениеСмотреть фотографии
11:57
МегаФон становится совладельцем видеосервиса STARTСмотреть фотографии
11:43
Жители Волгограда подарили мошенникам еще 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес домСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Травка на ветер: под Волгоградом полицейские спугнули мужчину с заветным пакетомСмотреть фотографии
10:48
Водители-беспредельщики активизировались на дорогах ВолжскогоСмотреть фотографии
10:22
В Тракторозаводском районе Волгограда легковушка сбила первоклассникаСмотреть фотографии
08:52
«Никто, кроме нас!»: губернатор Волгоградской области узнает о настроениях жителейСмотреть фотографии
21:39
В новостройке в Волгограде вспыхнул газ: три человека в больницеСмотреть фотографии
19:59
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольныхСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде на три недели закроют движение по улице ВороноваСмотреть фотографии
17:32
Волгоградец оспаривает масочный режим в судеСмотреть фотографии
17:19
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиникСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам СталинградаСмотреть фотографии
15:29
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛСмотреть фотографии
14:26
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коекСмотреть фотографии
13:04
Сгнивший труп нашли в подвале дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим» инвестирует в экологиюСмотреть фотографии
12:41
В Волжском убийца избил 3-летнего ребенка своей сожительницыСмотреть фотографии
12:32
Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавирусаСмотреть фотографии
12:00
Всеобщий масочный: Роспотребнадзор ввел новые ограничения для россиянСмотреть фотографии
11:25
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» увеличивают площадь зеленых насаждений в рабочем поселке Светлый ЯрСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубамСмотреть фотографии
11:02
Монтажник погиб на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
10:15
На трассе Волгоградской области погиб пожилой водитель «МАЗа»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 