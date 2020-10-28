«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес дом

Общество 28.10.2020 11:37
0
28.10.2020 11:37
Обгоревшая балконная дверь, зияющий оконный прием с вырванным подоконником, натяжной потолок, который встал почти перпендикулярно стене – таковы последствия взрыва газа, который произошел накануне в доме №16 по ул. Санаторной в Кировском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» дворник Елена, по словам ее коллег, которые накануне здесь работали, было несколько хлопков. Вылетела оконная рама, повалил дым. «Говорят, пострадали пять человек – троих увезли в больницу, а двоим оказали помощь на месте», - рассказывает Елена.
Сегодня в покореженную кухню заглядывал промышленный альпинист, который сфотографировал увиденную картину. По его словам, снимки заказаны застройщиком для предстоящего восстановления помещения.
Дом №16 пока не заселен. В некоторых квартирах идет ремонт. Рабочие предположили, что последствия взрыва могли быть гораздо серьезнее, если бы газовая колонка была установлена в закрытом помещении. «А тут волна пошла в окно, поэтому уцелели все основные конструкции», - считают они.
Напомним, ЧП случилось накануне вечером, во время пуска газа. В квартире на седьмом этаже проводилась настройка системы газоснабжения и проверка исправности установленного в квартире оборудования, так называемый пробный пуск. В этот момент произошел хлопок газа – воспламенилась газовоздушная смесь. Три человека были госпитализированы с ожогами лица, конечностей и туловища – это 23-летняя хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании.
В АО "Волгоградгоргаз" по факту ЧП ИА "Высота 102" пояснили, что первичный пуск газа по стояку в новостройке производился компанией ООО "Техносервис". В результате нарушения правил проведения газоопасных работ сотрудником данной компании в одной из квартир произошел хлопок газа. В настоящее время газоснабжение 9 квартир по стояку временно приостановлено. Договор на проведение технического обслуживания газового оборудования в данном доме заключён со сторонней организацией, которая будет заниматься восстановлением газоснабжения, уточнили в компании.
Реклама
В ходе Всероссийской недели финансовой грамотности специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
«Никто, кроме нас!»: губернатор Волгоградской области узнает о настроениях жителей28.10.2020 08:52
Общество 28.10.2020 08:52
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольных27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
В Волгограде на три недели закроют движение по улице Воронова27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиник27.10.2020 17:19
Общество 27.10.2020 17:19
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам Сталинграда27.10.2020 16:13
Общество 27.10.2020 16:13
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской области27.10.2020 15:29
Общество 27.10.2020 15:29
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублей27.10.2020 14:26
Общество 27.10.2020 14:26
В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубам27.10.2020 11:25
Общество 27.10.2020 11:25
В Волгограде известная строительная фирма получит еще один крупный контракт на возведение школы27.10.2020 10:06
Общество 27.10.2020 10:06
Умер один из самых выдающихся художников Волгограда26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Коронавирус разбушевался: в Волгоградской области нет улучшения ситуации26.10.2020 11:53
Общество 26.10.2020 11:53
Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под Волгоградом26.10.2020 11:37
Общество 26.10.2020 11:37
Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»26.10.2020 11:13
Общество 26.10.2020 11:13
Выпил — за руль не садись: в день автомобилиста волжские пивовары провели акцию по профилактике нетрезвого вождения26.10.2020 08:50
Общество 26.10.2020 08:50
Реклама