«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес дом











Обгоревшая балконная дверь, зияющий оконный прием с вырванным подоконником, натяжной потолок, который встал почти перпендикулярно стене – таковы последствия взрыва газа, который произошел накануне в доме №16 по ул. Санаторной в Кировском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» дворник Елена, по словам ее коллег, которые накануне здесь работали, было несколько хлопков. Вылетела оконная рама, повалил дым. «Говорят, пострадали пять человек – троих увезли в больницу, а двоим оказали помощь на месте», - рассказывает Елена.

Сегодня в покореженную кухню заглядывал промышленный альпинист, который сфотографировал увиденную картину. По его словам, снимки заказаны застройщиком для предстоящего восстановления помещения.

Дом №16 пока не заселен. В некоторых квартирах идет ремонт. Рабочие предположили, что последствия взрыва могли быть гораздо серьезнее, если бы газовая колонка была установлена в закрытом помещении. «А тут волна пошла в окно, поэтому уцелели все основные конструкции», - считают они.





Напомним, ЧП случилось накануне вечером, во время пуска газа. В квартире на седьмом этаже проводилась настройка системы газоснабжения и проверка исправности установленного в квартире оборудования, так называемый пробный пуск. В этот момент произошел хлопок газа – воспламенилась газовоздушная смесь. Три человека были госпитализированы с ожогами лица, конечностей и туловища – это 23-летняя хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании.

В АО "Волгоградгоргаз" по факту ЧП ИА "Высота 102" пояснили, что первичный пуск газа по стояку в новостройке производился компанией ООО "Техносервис". В результате нарушения правил проведения газоопасных работ сотрудником данной компании в одной из квартир произошел хлопок газа. В настоящее время газоснабжение 9 квартир по стояку временно приостановлено. Договор на проведение технического обслуживания газового оборудования в данном доме заключён со сторонней организацией, которая будет заниматься восстановлением газоснабжения, уточнили в компании.



