Монтажник погиб на заводе в Волжском

Происшествия 27.10.2020 11:02
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27.10.2020 11:02
Инцидент в одном из цехов завода «Волжский Оргсинтез» произошел накануне в первой половине дня. Как сообщает ИА «Высота 102», при демонтаже трубы произошла утечка сероуглерода. По информации экстренных служб, один монтажник - 56-летний мужчина скончался, еще один специалист, которому 61 год, доставлен в волгоградскую больницу СМП №25.
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