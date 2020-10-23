Происшествия

В Волгограде «МАЗ» с бетонными плитами переехал бабушку

Происшествия 23.10.2020 10:21
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23.10.2020 10:21


В Волгограде 80-летняя женщина попала под колеса тяжелого грузовика. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром в Кировском районе на ул. 64-ой Армии пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на нее наехал грузовик, который перевозил бетонные плиты. За рулем грузовика находился 58-летний водитель. Бабушку с травмами госпитализировали. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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