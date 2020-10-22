На севере Волгограда реки бесплатной питьевой воды заливают улицу











В поселке Водстрой Волгограда коммунальщики обвинили деревья в невозможности оперативно устранить последствия аварии на водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» жители двухэтажки №8 по улице Мелиораторов, уже неделю по улице текут реки питьевой воды, через которые перепрыгивают пешеходы. Порыв водопровода произошел на сетях, расположенных возле многоквартирного дома, жильцы которого оборвали телефоны экстренных служб. «В управляющей компании нас заверяют, что в курсе, но мер не предпринимают. В квартирах жильцов стоят счетчики, и мы коммунальные ресурсы экономим. Мне интересно, кто заплатит за ту воду, которая течет по улицам уже который день? Наверное, мы – потребители», - возмущается жительница дома Нина Ромашина.





В ООО «Управляющая организация города Волгограда» информагентству пояснили, что поврежденный трубопровод находится в зоне ответственности «Концессий водоснабжения». «Для того, чтобы вырыть котлован и начать работы, необходимо спилить два дерева. Без оформления соответствующего разрешения в администрации района, это сделать невозможно. Такой паспорт концессиями получен, и сегодня на место аварии приедет спецтехника», - пояснили в УК.



