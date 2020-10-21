Детская площадка «Нефтеград» открылась в Красноармейском районе Волгограда





ЛУКОЙЛ открыл специализированную детскую площадку «Нефтеград» в популярном месте отдыха жителей Волгограда.

Благоустроенная территория с игровыми конструкциями, которые в доступной увлекательной форме знакомят детей с процессом добычи и переработки нефти, появилась в Красноармейском районе города, на пересечении улиц 50 лет Октября и Вучетича.





Проект реализован на территории второго по величине района Волгограда с населением около 168 тысяч человек. Здесь находится одно из крупнейших предприятий Компании – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. В районе компактно проживают сотни работников Группы «ЛУКОЙЛ» вместе с членами семей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, аналогичные детские площадки уже построены и действуют в различных регионах деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ».





Перед открытием площадку осмотрели глава администрации Волгограда Виталий Лихачёв, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Иванов, представители областных органов власти.



