Детская площадка «Нефтеград» открылась в Красноармейском районе Волгограда

Общество 21.10.2020 16:59 Новости компаний
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21.10.2020 16:59 Новости компаний
ЛУКОЙЛ открыл специализированную детскую площадку «Нефтеград» в популярном месте отдыха жителей Волгограда.
Благоустроенная территория с игровыми конструкциями, которые в доступной увлекательной форме знакомят детей с процессом добычи и переработки нефти, появилась в Красноармейском районе города, на пересечении улиц 50 лет Октября и Вучетича.
Проект реализован на территории второго по величине района Волгограда с населением около 168 тысяч человек. Здесь находится одно из крупнейших предприятий Компании – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. В районе компактно проживают сотни работников Группы «ЛУКОЙЛ» вместе с членами семей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, аналогичные детские площадки уже построены и действуют в различных регионах деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ».
Перед открытием площадку осмотрели глава администрации Волгограда Виталий Лихачёв, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Иванов, представители областных органов власти.
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