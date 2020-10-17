В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситета

Общество 17.10.2020 15:13
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17.10.2020 15:13
На 44 году жизни скончался директор медицинского колледжа ВолгГМУ, заместитель директора Центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Владиславович Воронков. Печальную новость ИА "Высота 102" сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете. Ректор Владимир Шкарин от имени университетского сообщества выразил глубокую скорбь и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича. Профессор Воронков начинал трудовую деятельность в вузе в качестве ассистента кафедры фармакологии и биофармации ФУВ, занимал должность научного сотрудника НИИ фармакологии ВолГМУ, лаборатории сердечно-сосудистых средств, был заместителем директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске.
Основным научным направлением, которым занимался Андрей Воронков, было изучение возникновения эндотелиальной дисфункции при различных патологических состояниях и возможность ее фармакологической коррекции.
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