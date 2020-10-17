В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситета





На 44 году жизни скончался директор медицинского колледжа ВолгГМУ, заместитель директора Центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Владиславович Воронков. Печальную новость ИА "Высота 102" сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете. Ректор Владимир Шкарин от имени университетского сообщества выразил глубокую скорбь и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича. Профессор Воронков начинал трудовую деятельность в вузе в качестве ассистента кафедры фармакологии и биофармации ФУВ, занимал должность научного сотрудника НИИ фармакологии ВолГМУ, лаборатории сердечно-сосудистых средств, был заместителем директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске.





Основным научным направлением, которым занимался Андрей Воронков, было изучение возникновения эндотелиальной дисфункции при различных патологических состояниях и возможность ее фармакологической коррекции.