



По информации мэрии Волгограда, электротранспорт будет работать в измененных границах от конечной станции «Ельшанка» в Советском районе до станции «Стадион «Монолит» в Краснооктябрьском. Для обеспечения бесперебойной работы скоростного трамвайного направления, без отстоя транспорта на конечных станциях, МУП «Метроэлектротранс» дополнительно организовал работу подменных бригад. В течение дня на линии будут работать 14 единиц подвижного состава с единым интервалом движения порядка 6-7 минут.

Для удобства горожан на троллейбусный маршрут №12 «Спартановка – Детский центр», следующий по Первой продольной магистрали, выйдет дополнительный подвижной состав.

Работа троллейбусного направления в утренний и вечерний часы пик, как и маршрута скоростного трамвая, организована с интервалом движения 6-7 минут. К оплате в троллейбусах данного направления будут приниматься и трамвайные проездные вида «Трамвай, СТ» для всех категорий пассажиров.





Муниципальное предприятие «Северное» уже готово приступить к подготовительным работам по модернизации контактной сети. Также реконструкция предусматривает полную замену рельсошпальной решетки протяженностью 21 км в однопутном исчислении от конечной станции «ВГТЗ» до ул. им. Землянского.

Для обеспечения работы скоростного трамвая обновление будет проходить участками – первый этап предусматривает реконструкцию линии от станции «ВГТЗ» до станции «Стадион «Монолит». Сроки окончания первого этапа работ будут зависеть от погодных условий и ограничений, накладываемых противоэпидемиологическими мероприятиями. Плановая дата – первый квартал 2021 года.





"Проект реконструкции наземной части СТ предусматривает, по сути, новое строительство путей с использованием современных бесшовных рельс, отказ от шпал в классическом понимании. Также будут модернизированы все расположенные на наземном участке линии переезды, свыше 21 км контактной сети, остановочные пункты, а также реконструирована система водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, предусматривается обустройство шумозащитного покрытия путей. Реконструкция трамвайных линий позволит максимально реализовать потенциал современных трамвайных вагонов, которые планирует приобрести муниципалитет. Это будут современные трехсекционные трамваи отечественного производства, отличающиеся более высокой скоростью и комфортом, пониженным уровнем шума. В результате обновления подвижного состава и модернизации путей средняя скорость движения трамвайных поездов по маршруту СТ должна увеличиться на 20%", - рассказали в администрации Волгограда.

Масштабные работы по реконструкции линии скоростного трамвая начнутся 20 октября, сообщает ИА "Высота 102".