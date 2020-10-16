«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под Волгоградом





Сегодня дорожники прокомментировали ситуацию с гигантскими пробками на выезде из Волгограда , которые накануне спровоцировал начавшийся ремонт моста на трассе "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба", сообщает ИА "Высота 102". Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Романа Туренко сегодня в интервью журналистам попросил у автомобилистов прощения за сложившуюся ситуацию.

"Выполняются работы по ремонту мостовых сооружений. Они построены в 70-ых годах и межремонтные сроки уже прошли. А в текущем году были выделены финансовые средства на их ремонт, т.е на выполнение работ по верхнему слою асфальтобетона, ремонту деформационных швов", - сообщил Туренко.

Сейчас, по его словам, идут работы по ремонту деформационных швов на мостах через ерики. В частности, вчера автолюбители сообщали о ремонта моста на Судомойке. Они также задавались вопросом, почему дорожники не ремонтируют трассу в ночное время.

Туренко сегодня пояснил, что технология работ такова, что выполнять их можно только днем. Во-вторых, это не безопасно с точки зрения дорожного движения, а в-третьих, ночные температуры уже стремятся к нулю.

При ремонте деформационных швов наносятся специальные составы, которые должны устояться не менее трех часов. В это время движение по ремонтируемому участку пускать нельзя - такова технология.

Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отметил, что многокилометровые пробки образовались еще и потому, что альтернативный вариант объезда - мост через плотину Волжской ГЭС - сейчас также ремонтируется.

Туренко еще раз извинился, отметив, что к концу следующей недели дорожники постараются закончить ремонт на трассе "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба".



