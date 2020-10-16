«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под Волгоградом

Общество 16.10.2020 17:37
0
16.10.2020 17:37
Сегодня дорожники прокомментировали ситуацию с гигантскими пробками на выезде из Волгограда, которые накануне спровоцировал начавшийся ремонт моста на трассе "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба", сообщает ИА "Высота 102". Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Романа Туренко сегодня в интервью журналистам попросил у автомобилистов прощения за сложившуюся ситуацию.
"Выполняются работы по ремонту мостовых сооружений. Они построены в 70-ых годах и межремонтные сроки уже прошли. А в текущем году были выделены финансовые средства на их ремонт, т.е на выполнение работ по верхнему слою асфальтобетона, ремонту деформационных швов", - сообщил Туренко.
Сейчас, по его словам, идут работы по ремонту деформационных швов на мостах через ерики. В частности, вчера автолюбители сообщали о ремонта моста на Судомойке. Они также задавались вопросом, почему дорожники не ремонтируют трассу в ночное время.
Туренко сегодня пояснил, что технология работ такова, что выполнять их можно только днем. Во-вторых, это не безопасно с точки зрения дорожного движения, а в-третьих, ночные температуры уже стремятся к нулю.
При ремонте деформационных швов наносятся специальные составы, которые должны устояться не менее трех часов. В это время движение по ремонтируемому участку пускать нельзя - такова технология.
Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отметил, что многокилометровые пробки образовались еще и потому, что альтернативный вариант объезда - мост через плотину Волжской ГЭС - сейчас также ремонтируется.
Туренко еще раз извинился, отметив, что к концу следующей недели дорожники постараются закончить ремонт на трассе "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба".
Реклама
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии16.10.2020 18:27
Общество 16.10.2020 18:27
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь Минобороны16.10.2020 16:31
Общество 16.10.2020 16:31
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтов16.10.2020 15:34
Общество 16.10.2020 15:34
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской области16.10.2020 12:09
Общество 16.10.2020 12:09
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильм16.10.2020 11:24
Общество 16.10.2020 11:24
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской области16.10.2020 10:28
Общество 16.10.2020 10:28
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров16.10.2020 08:21
Общество 16.10.2020 08:21
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрут15.10.2020 19:34
Общество 15.10.2020 19:34
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирус15.10.2020 17:18
Общество 15.10.2020 17:18
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской области15.10.2020 14:31
Общество 15.10.2020 14:31
«Мы стоим, рабочих нет»: водители нашли причину многокилометровых пробок под Волгоградом15.10.2020 13:28
Общество 15.10.2020 13:28
Три пенсионерки из Волгоградской области не пережили коронавирусную инфекцию15.10.2020 13:09
Общество 15.10.2020 13:09
В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочника15.10.2020 12:59
Общество 15.10.2020 12:59
Трое умерли и 167 заболели: коронавирус перешел в наступление в Волгоградской области15.10.2020 11:52
Общество 15.10.2020 11:52
В Волгограде на 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвы15.10.2020 10:52
Общество 15.10.2020 10:52
Реклама