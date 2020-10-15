«Мы стоим, рабочих нет»: водители нашли причину многокилометровых пробок под Волгоградом





Многокилометровые пробки из Волгограда в Волжский и из Волжского в Волгоград в районе моста через Волгу выматывают нервы водителям. Как рассказали ИА «Высота 102» автолюбители, приходится стоять по 2,5 часа из-за странного ремонта моста на Судомойке. «Сегодня около 11 часов дня не было ни одного рабочего на объекте. Стояли мешки с цементом около ржавой бетономешалки. Неужели нельзя сделать это ночью и заказать миксер с бетоном и залить все за час?», - недоумевают волгоградцы, возмущенные отвратительной организацией процесса.





Даже небольшие ДТП и вовсе парализуют движение на Среднеахтубинской трассе. «Уже не только в час пик невозможно проехать, но и в любое другое время!», - негодуют водители, у которых уже сдают нервы в пробках.

Между тем, по-прежнему затруднено движение и через Волжскую ГЭС. Здесь планируют завершить ремонт двух участков до конца октября. Осталось вроде немного потерпеть, но пока приходится терять время в длинной очереди из автомобилей. Накануне, например, около семи часов вечера пробка в сторону Волгограда начиналась чуть ли не от «Метро».



