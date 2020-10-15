На юге Волгограда построят новую школу на месте снесенной

Общество 15.10.2020 09:29
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15.10.2020 09:29
Администрация Волгограда объявила конкурсные процедуры на определение подрядной организации для строительства новой школы на 1000 мест. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, новая школа появится в Красноармейском районе вместо демонтированной МОУ СШ №117, располагавшейся по ул. 2-я Штурманская. Общеобразовательное учреждение будет введено в эксплуатацию в 2022 году. Максимальная стоимость контракта – около 770 миллионов рублей.
По условиям муниципального контракта, в новой школе Красноармейского района будут предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками. Новое здание предстоит возвести на месте старого, построенного в 1965 году и демонтированного несколько лет назад из-за аварийного состояния. Старую школу неоднократно пытались реанимировать, стягивали «корсетами», однако дальнейшее пребывание в ней людей было признано опасным.
Напомним, в этом году в Волгограде начались работы по возведению школы на 800 мест в Кировском районе. По приоритетным региональным проектам в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» до 2024 года запланировано строительство 16 детских садов суммарным объемом почти 4 тысячи мест и нескольких современных общеобразовательных школ, пояснили в мэрии.
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