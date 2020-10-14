Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в Волжском

Происшествия 14.10.2020 14:42
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14.10.2020 14:42
Нелегальное игорное заведение, куда нагрянули оперативники, находилось в помещении офисного здания на улице Карбышева в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в момент проведения оперативных мероприятий в зале находились 6 посетителей. Азартные игры проводились с использованием компьютерной техники с установленным игровым программным обеспечением.
Оперативные мероприятия проводились с участием следователей СУ СКР по региону при поддержке спецподразделения Росгвардии. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
По версии оперативников, к незаконной деятельности причастны предполагаемый организатор – 27-летний местный житель и двое администраторов: 45-летняя и 48-летние женщины. В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что все они проходят подозреваемыми по данному уголовному делу. Все трое дали признательные показания, написав явки с повинной.
Нелегальный игровой клуб, по данным следствия, функционировал около трех месяцев почти в центре города-спутника. Оборудован он был десятью автоматами, испытать удачу на которых могли только проверенные игроки по предварительному телефонному звонку.
Из помещения игрового клуба изъято 10 игровых аппаратов, используемых для проведения азартных игр, компьютерная техника, денежные средства в сумме 66 тысяч рублей, мобильные телефоны и черновая бухгалтерия, свидетельствующая о выручке заведения.
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