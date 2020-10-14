Интернет-пособие по производству алкоголя в тюрьме запретили в Волгограде

Общество 14.10.2020 09:31
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14.10.2020 09:31
Сайт с информацией о способах изготовления алкоголя в местах лишения свободы заблокирован по инициативе волгоградской прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сайт с подробной инструкцией по изготовлению алкогольных напитков в условиях содержания в местах лишения свободы был выявлен сотрудниками надзорного ведомства в ходе мониторинга.
Действующим уголовно-исполнительным законодательством изготовление, хранение и употребление алкогольных напитков в исправительных учреждениях запрещено. Это считается злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания. В этой связи было предъявлено административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению. Центральный районный суд Волгограда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
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