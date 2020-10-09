



Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе как «крайне неспокойную, нестабильную и очень даже напряженную». Как сообщает ИА «Высота 102», Ольга Зубарева отметила рост тревожных показателей по всем направлениям – от прироста заболеваемости до коэффициента распространения инфекции и увеличения количества регистрируемых внебольничных пневмоний. Так, по ее словам, коэффициент распространения коронавируса увеличился с единицы до 1,1 и 1,2. В возрастной категории жителей старше 65 лет заболеваемость увеличилась в полтора раза, от 60 до 64 лет – в 1,3 раза, от 30 до 49 лет – в 1,1 раза. При этом руководитель управления Роспотребнадзора уточнила, что 85% заболевших граждан не носили маски.

Также главный санитарный врач области пояснила, что в регионе выросла заболеваемость в домашних очагах. По словам Ольги Зубаревой, введенные в регионе новые ограничительные меры можно считать мягкими. Это, по ее словам, может помочь избежать более жестких шагов, которые бы ударили по экономике.