«Ситуация крайне неспокойная, нестабильная и очень даже напряженная»: глава волгоградского Роспотребнадзора – о коронавирусе
Общество 09.10.2020 17:21
0
09.10.2020 17:21
Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе как «крайне неспокойную, нестабильную и очень даже напряженную». Как сообщает ИА «Высота 102», Ольга Зубарева отметила рост тревожных показателей по всем направлениям – от прироста заболеваемости до коэффициента распространения инфекции и увеличения количества регистрируемых внебольничных пневмоний. Так, по ее словам, коэффициент распространения коронавируса увеличился с единицы до 1,1 и 1,2. В возрастной категории жителей старше 65 лет заболеваемость увеличилась в полтора раза, от 60 до 64 лет – в 1,3 раза, от 30 до 49 лет – в 1,1 раза. При этом руководитель управления Роспотребнадзора уточнила, что 85% заболевших граждан не носили маски.
Также главный санитарный врач области пояснила, что в регионе выросла заболеваемость в домашних очагах. По словам Ольги Зубаревой, введенные в регионе новые ограничительные меры можно считать мягкими. Это, по ее словам, может помочь избежать более жестких шагов, которые бы ударили по экономике.
Реклама
Маршрутки Волгограда нарываются на полный запрет работы09.10.2020 14:51
Общество 09.10.2020 14:51
«Лечились амбулаторно»: в Волгоградской области подтверждены смерти двоих стариков от COVID-1909.10.2020 14:44
Общество 09.10.2020 14:44
Такого не было: Волгоградская область бьет рекорды по количеству заболевших коронавирусом09.10.2020 12:07
Общество 09.10.2020 12:07
В Волгограде собственникам домов на месте строительства магистрали дали пожить до декабря09.10.2020 11:24
Общество 09.10.2020 11:24
В Волгограде закрыли презирающее коронавирус бистро09.10.2020 10:59
Общество 09.10.2020 10:59
Под Волгоградом ворующих воду овощеводов попугали рейдом09.10.2020 10:36
Общество 09.10.2020 10:36
Иван Ургант подшутил над Еленой Исинбаевой после ее обращения к Путину09.10.2020 09:11
Общество 09.10.2020 09:11
Филиал онкоцентра в Волгоградской области переоборудуют для лечения коронавирусных больных09.10.2020 08:26
Общество 09.10.2020 08:26
Перчатки, удаленка и самоизоляция для пожилых: в Волгоградской области ввели новые ограничения08.10.2020 19:34
Общество 08.10.2020 19:34
"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощи08.10.2020 18:39
Общество 08.10.2020 18:39
За грубость в отношении сотрудников погрануправления ФСБ житель Волгоградской области получил срок08.10.2020 16:53
Общество 08.10.2020 16:53
Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощи08.10.2020 16:17
Общество 08.10.2020 16:17
В Волгоградской области павильон закрыли из-за одной маски08.10.2020 16:01
Общество 08.10.2020 16:01
Коронавирус забрал жизни двух пенсионеров из Волгоградской области08.10.2020 13:53
Общество 08.10.2020 13:53
Депутаты Волгоградской области хотят избавить бюджет от трат на дорогостоящие лекарства08.10.2020 13:04
Общество 08.10.2020 13:04
Реклама