



В Михайловском филиале Волгоградского областного онкологического диспансера будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», в учреждении здравоохранения заверили, что помощь онкобольным, которые проходили здесь лечение, будет оказываться и дальше, а при необходимости пациентов переведут в другие филиалы областного онкодиспансера, в том числе в Волгоград.

Между тем, жители Михайловского района рассказали, что нагрузка на межрайонный онкологический центр и так была высокая. «Филиал обслуживает семь районов области, теперь больным придется ехать в Волгоград?», - недоумевают люди.

Ранее заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил об организации дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это связано с увеличением роста заболеваемости COVID-19 в регионе. В частности, планируется перепрофилировать под эти цели больницу №15 в Красноармейском районе Волгограда, еще одно медучреждение в Волжском. В Михайловском районе также ищут варианты для развертывания новых коек.



