Общество

Филиал онкоцентра в Волгоградской области переоборудуют для лечения коронавирусных больных

Общество 09.10.2020 08:26
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09.10.2020 08:26


В Михайловском филиале Волгоградского областного онкологического диспансера будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», в учреждении здравоохранения заверили, что помощь онкобольным, которые проходили здесь лечение, будет оказываться и дальше, а при необходимости пациентов переведут  в другие филиалы областного онкодиспансера, в том числе в Волгоград. 
Между тем, жители Михайловского района рассказали, что нагрузка на межрайонный онкологический центр и так была высокая. «Филиал обслуживает семь районов области, теперь больным придется ехать в Волгоград?», - недоумевают люди. 
Ранее заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил об организации дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это связано с увеличением роста заболеваемости COVID-19 в регионе. В частности, планируется перепрофилировать под эти цели больницу №15 в Красноармейском районе Волгограда, еще одно медучреждение в Волжском. В Михайловском районе также ищут варианты для развертывания новых коек. 

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