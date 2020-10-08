В Волжском юный водитель без прав сбил школьника

Происшествия 08.10.2020 09:31
0
08.10.2020 09:31
В Волжском иномарка под управлением 19-летнего водителя сбила школьника. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером парень, не имеющий водительского удостоверения, на машине «Мазда 626» двигался по ул. Карбышева со стороны ул. Свердлова в сторону ул. Космонавтов. Напротив дома №10 он совершил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован.
Реклама
«Шестерка» с пьяной компанией врезалась в забор в Волгограде08.10.2020 11:07
Происшествия 08.10.2020 11:07
В Волгограде роковой выезд «Лады Калины» на встречку попал на видео07.10.2020 10:45
Происшествия 07.10.2020 10:45
Под Волгоградом спешившую скорую не пропустили на перекрестке07.10.2020 10:27
Происшествия 07.10.2020 10:27
Женщина испепелила кроссовер и гараж обидчика в Волгоградской области06.10.2020 16:11
Происшествия 06.10.2020 16:11
Ограбление дня: в Волгограде рецидивист украл из аптеки отбеливатель (ВИДЕО)06.10.2020 12:41
Происшествия 06.10.2020 12:41
Последствия неудачного поворота авто в центре Волгограда засняли уличные камеры (ВИДЕО)06.10.2020 11:12
Происшествия 06.10.2020 11:12
В Волгоградской области нашли жителя Дагестана после наезда на пешехода и скрывшегося с места ДТП06.10.2020 10:36
Происшествия 06.10.2020 10:36
Вооруженный пассажир угнал такси в Волгоградской области05.10.2020 14:57
Происшествия 05.10.2020 14:57
Безработный под Волгоградом спилил 52 дуба на продажу05.10.2020 11:45
Происшествия 05.10.2020 11:45
Под Волгоградом мужчина с пистолетом отобрал у школьницы 300 рублей05.10.2020 10:50
Происшествия 05.10.2020 10:50
Под Волгоградом на дороге найден труп девятиклассника04.10.2020 13:29
Происшествия 04.10.2020 13:29
Двое водителей не выжили в лобовом ДТП в Волгоградской области04.10.2020 10:05
Происшествия 04.10.2020 10:05
В Волгограде легковушка влетела в столб: четверо раненых04.10.2020 09:58
Происшествия 04.10.2020 09:58
Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовиком03.10.2020 09:47
Происшествия 03.10.2020 09:47
«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППС02.10.2020 21:43
Происшествия 02.10.2020 21:43
Реклама