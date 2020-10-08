Происшествия

В Волжском юный водитель без прав сбил школьника

Происшествия 08.10.2020 09:31
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08.10.2020 09:31


В Волжском иномарка под управлением 19-летнего водителя сбила школьника. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером парень, не имеющий водительского удостоверения, на машине «Мазда 626» двигался  по ул. Карбышева со стороны ул. Свердлова в сторону ул. Космонавтов.  Напротив дома №10 он совершил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован.

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