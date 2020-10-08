Место отправки иностранцев в Волжском превратилось в мусорку

Общество 08.10.2020 08:59
0
08.10.2020 08:59
Сегодня из Волжского уходит очередной спецпоезд в Ташкент, который увезет на родину иностранцев, «застрявших» в России из-за пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», еще с ночи территорию привокзальной площади заняли граждане Узбекистана, которые спят в одеялах и на баулах.
Сегодняшним спецрейсом в Узбекистан отправятся более 930 человек, однако, как показывают длинные очереди и давка у железнодорожных касс, спрос на билеты явно превышает предложение. В Приволжской железной дороге пояснили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о назначении дополнительных поездов.
Между тем, территория около железнодорожного вокзала выглядит, мягко говоря, неухоженно. Урны переполнены мусором, на асфальте лежат пластиковые бутылки и пакеты. Местные жители переживают, что стоянки иностранцев, разбитые в розарии в сквере около вокзала, погубят цветы.
Реклама
Фонтаны в Волгограде готовят для зимовки08.10.2020 10:06
Общество 08.10.2020 10:06
"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощи08.10.2020 09:50
Общество 08.10.2020 09:50
Олег Савченко: участие Волгоградской области в нацпроекте «Культура» - гарантия системной работы08.10.2020 09:41
Общество 08.10.2020 09:41
Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощи07.10.2020 19:55
Общество 07.10.2020 19:55
Волгоградских ватерполистов берегут от коронавируса07.10.2020 16:29
Общество 07.10.2020 16:29
Банк «Открытие»: 53% жителей ЮФО планируют самостоятельно копить на пенсию07.10.2020 15:25
Общество 07.10.2020 15:25
В опальном "Сосновом бору" Волгограда запретили продажу алкоголя07.10.2020 13:41
Общество 07.10.2020 13:41
Святая святых храма Александра Невского в Волгограде освобождают от лесов07.10.2020 12:51
Общество 07.10.2020 12:51
Сотворивший «лунный пейзаж» концессионер ЦПКиО выиграл суд у мэрии Волгограда07.10.2020 12:40
Общество 07.10.2020 12:40
Волгоградские энергетики «Россети Юг» обнаружили именной медальон во время поисково-разведывательной экспедиции07.10.2020 10:49
Общество 07.10.2020 10:49
«Зеленая волна» пришла в Волгоград06.10.2020 17:31
Общество 06.10.2020 17:31
Жителей Волгоградской области не пустят в Казахстан без теста на COVID-1906.10.2020 16:47
Общество 06.10.2020 16:47
В трех районах Волгоградской области начали отапливать многоквартирные дома06.10.2020 16:27
Общество 06.10.2020 16:27
Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2020 пройдет 20-22 ноября06.10.2020 15:35
Общество 06.10.2020 15:35
В Волгограде в «космическом» парке появились деревья-великаны06.10.2020 15:21
Общество 06.10.2020 15:21
Реклама