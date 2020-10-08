Общество

Место отправки иностранцев в Волжском превратилось в мусорку

Общество 08.10.2020 08:59
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08.10.2020 08:59


Сегодня из Волжского уходит очередной спецпоезд в Ташкент, который увезет на родину иностранцев, «застрявших» в России из-за пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», еще с ночи территорию привокзальной площади заняли граждане Узбекистана, которые спят в одеялах и на баулах. 
Сегодняшним спецрейсом в Узбекистан отправятся более 930 человек, однако, как показывают длинные очереди и давка у железнодорожных касс, спрос на билеты явно превышает предложение. В Приволжской железной дороге пояснили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о назначении дополнительных поездов. 

Между тем, территория около железнодорожного вокзала выглядит, мягко говоря, неухоженно. Урны переполнены мусором, на асфальте лежат пластиковые бутылки и пакеты. Местные жители переживают, что стоянки иностранцев, разбитые  в розарии в сквере около вокзала, погубят цветы. 

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