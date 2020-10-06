Телеком

«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink

Телеком 06.10.2020 10:06
0
06.10.2020 10:06


Дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», драма о «феномене» Харви Вайнштейна «Ассистентка», романтическая сказка «Ундина» и другие эксклюзивные цифровые премьеры ждут зрителей видеосервиса Wink в октябре, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома»
«Красотка в ударе» — дебютная комедия российского режиссера Яны Гладких с жизненным сюжетом и отличным актерским составом. В фильме сыграли Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Григорий Калинин и другие. Главная героиня фильма Юлия — неуверенная в себе девушка, которая никогда не считала себя красавицей. Она живет самой заурядной жизнью, пока однажды не просыпается красоткой. Но не в буквальном смысле — внешне девушка почти не меняется. После удара головой Юля сначала не узнает себя в зеркале, а потом решает, что она настоящая красавица. Кинокартина доступна только в Wink и онлайн-кинотеатре ivi.
«Ассистентка» —  это женский взгляд на «феномен» Харви Вайнштейна» австралийского режиссера Китти Грин. В центре сюжета —Джейн с мечтой о карьере продюсера. Она устраивается на работу помощницей владельца преуспевающей кинокомпании. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями кабинета начальника. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени.
«Я разговаривала со многими женщинами, собирала истории. Со временем сценарий стал превращаться из сотен рассказов в одно целое — в мир глазами одной женщины. Сейчас я бы определила эту картину как художественный фильм, разработанный документальным методом», — рассказывает режиссер Китти Крин.
«Ундина» — история о всепоглощающей любви по мотивам мифа о русалочке. Красавица Ундина знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки, они пленяют и сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна из прошлого — роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал.
За лучшую женскую роль актриса Паула Бир, сыгравшая Ундину, получила награду«Серебряного медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля.
«Магия зверя» — захватывающий триллер, сюжет которого разворачивается в окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури, — здесь исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла.
 Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Телеком
30.09.2020 15:11
Телеком 30.09.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.09.2020 17:50
Телеком 28.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.09.2020 13:07
Телеком 28.09.2020 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.09.2020 17:43
Телеком 23.09.2020 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.09.2020 13:55
Телеком 23.09.2020 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.09.2020 12:44
Телеком 23.09.2020 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2020 15:41
Телеком 17.09.2020 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2020 14:38
Телеком 17.09.2020 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2020 14:10
Телеком 15.09.2020 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2020 13:04
Телеком 11.09.2020 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.09.2020 12:20
Телеком 07.09.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2020 14:41
Телеком 02.09.2020 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2020 16:36
Телеком 01.09.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2020 14:32
Телеком 01.09.2020 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2020 15:59
Телеком 31.08.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:39
В Волгограде ревнивец чужими руками сжег иномарку дамы сердцаСмотреть фотографии
11:31
В волгоградском облздраве объяснили дефицит антиковидной плазмыСмотреть фотографии
11:17
Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятиеСмотреть фотографии
11:12
Последствия неудачного поворота авто в центре Волгограда засняли уличные камеры (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде подпольные миллионеры сколотили состояние на ядохимикатахСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области нашли жителя Дагестана после наезда на пешехода и скрывшегося с места ДТПСмотреть фотографии
10:19
Губернатор Волгоградской области оценил ситуацию в региональном здравоохраненииСмотреть фотографии
10:06
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в WinkСмотреть фотографии
08:44
Власти Волгоградской области нашли способ побороть очереди в поликлиникахСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирусСмотреть фотографии
20:16
Волгоградская облдума обзаведется битамиСмотреть фотографии
19:23
Губернатор Волгоградской области избавился от одного из заместителейСмотреть фотографии
17:20
Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаваниюСмотреть фотографии
17:04
Вопросы без ответов: официальные структуры Волгоградской области заняли глухую оборону в теме коронавирусаСмотреть фотографии
17:02
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитациюСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде спустя 27 лет женщина узнала своего насильникаСмотреть фотографии
16:10
Военные хранят тайну госпиталя Минобороны в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский "Отелло" на глазах сыновей избил соперника до смертиСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградскую область прибыла новая партия вакцин от гриппаСмотреть фотографии
15:03
Мы помним: 19 лет назад погиб сотрудник УФСБ по Волгоградской области Александр КораблевСмотреть фотографии
14:57
Вооруженный пассажир угнал такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
12:19
Объем капитальных вложений «Россети Юг - Волгоград» за 8 месяцев превысил 76 млн рублейСмотреть фотографии
11:50
Становится хуже: в Волгоградской области COVID-19 ежедневно бьет антирекордыСмотреть фотографии
11:45
Безработный под Волгоградом спилил 52 дуба на продажуСмотреть фотографии
11:43
В части волгоградских больниц и детских садов потеплелоСмотреть фотографии
11:10
На случай ухудшения: в Волгоградской области готовятся к новым ограничительным мерамСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом мужчина с пистолетом отобрал у школьницы 300 рублейСмотреть фотографии
10:31
ПСБ поддержал более 37 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 50 млрд рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 