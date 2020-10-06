Телеком 06.10.2020 10:06
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06.10.2020 10:06
Дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», драма о «феномене» Харви Вайнштейна «Ассистентка», романтическая сказка «Ундина» и другие эксклюзивные цифровые премьеры ждут зрителей видеосервиса Wink в октябре, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома»
«Красотка в ударе» — дебютная комедия российского режиссера Яны Гладких с жизненным сюжетом и отличным актерским составом. В фильме сыграли Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Григорий Калинин и другие. Главная героиня фильма Юлия — неуверенная в себе девушка, которая никогда не считала себя красавицей. Она живет самой заурядной жизнью, пока однажды не просыпается красоткой. Но не в буквальном смысле — внешне девушка почти не меняется. После удара головой Юля сначала не узнает себя в зеркале, а потом решает, что она настоящая красавица. Кинокартина доступна только в Wink и онлайн-кинотеатре ivi.
«Ассистентка» — это женский взгляд на «феномен» Харви Вайнштейна» австралийского режиссера Китти Грин. В центре сюжета —Джейн с мечтой о карьере продюсера. Она устраивается на работу помощницей владельца преуспевающей кинокомпании. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями кабинета начальника. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени.
«Я разговаривала со многими женщинами, собирала истории. Со временем сценарий стал превращаться из сотен рассказов в одно целое — в мир глазами одной женщины. Сейчас я бы определила эту картину как художественный фильм, разработанный документальным методом», — рассказывает режиссер Китти Крин.
«Ундина» — история о всепоглощающей любви по мотивам мифа о русалочке. Красавица Ундина знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки, они пленяют и сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна из прошлого — роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал.
За лучшую женскую роль актриса Паула Бир, сыгравшая Ундину, получила награду«Серебряного медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля.
«Магия зверя» — захватывающий триллер, сюжет которого разворачивается в окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури, — здесь исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла.
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).
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