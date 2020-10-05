В Волгоградской области назвали самых редких учителей-предметников

Общество 05.10.2020 14:51
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05.10.2020 14:51
В Волгоградской области, по данным министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2019 - 2020 учебного года трудились 17383 учителя, 5087 из них вели деятельность по реализации программ начального общего образования. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, где подготовили релиз ко Дню учителя.
Что касается численности преподавателей отдельных предметов, то больше всего в волгоградских школах учителей русского языка и литературы – 2122 человека. Еще 1934 педагога преподают детям иностранные языки (1550 – английский, 333 – немецкий и всего 39 – французский язык). Уроки математики в классах образовательных учреждений ведут 1617 учителей. По остальным предметам количество преподавателей распределилось следующим образом: физическая культура – 1319; история, экономика, право, обществознание – 1142; трудовое обучение (технологии) – 781; география – 624; физика – 555; биология – 551; химия – 412; информатика и ИКТ – 369; музыка и пение – 332; изобразительное искусство и черчение – 194; основы безопасности жизнедеятельности – 187; прочие предметы – 157.
Подавляющее большинство педагогов работает в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в городской местности. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что средняя зарплата учителей в Волгоградской области с января по июнь 2020 года составляла 32189 рублей.
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