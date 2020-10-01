Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»





Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области на основании публикации ИА «Высота 102» "Тринадцать шагов до пропасти: в селе Волгоградской области "лопаются" дома из-за обрушения берега" проведено обследование жилых домов № 1 по пер. Водный, №№ 8, 10, 12, 16, 18 и по ул. Ленина в с. Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ходе обследования жилых строений выявлены повреждения конструктивных элементов этих домов, что может привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности, устойчивости отдельных строительных конструкций и строений в целом. В связи с этим инспекцией госжилнадзора в администрацию Нижнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области направлены заключения о техническом состоянии вышеуказанных жилых домов для их рассмотрения на межведомственной комиссии по вопросу пригодности домов для дальнейшего проживания и принятия соответствующего решения.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в селе Нижняя Добринка несколько домов буквально трещат по швам из-за стремительного разрушения берега Волги. В этом населенном пункте еще несколько лет назад должны были провести работы по берегоукреплению, однако до сих пор ничего не сделано. Теперь от обрыва до домов, расположенных на первой береговой линии, остается чуть более тринадцати шагов. Жители уже боятся ночевать в строениях, которые сотрясаются после каждого рухнувшего в реку куска берега.



