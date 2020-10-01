Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»

Общество 01.10.2020 20:21
0
01.10.2020 20:21
Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области на основании публикации ИА «Высота 102» "Тринадцать шагов до пропасти: в селе Волгоградской области "лопаются" дома из-за обрушения берега" проведено обследование жилых домов № 1 по пер. Водный, №№ 8, 10, 12, 16, 18 и по ул. Ленина в с. Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ходе обследования жилых строений выявлены повреждения конструктивных элементов этих домов, что может привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности, устойчивости отдельных строительных конструкций и строений в целом. В связи с этим инспекцией госжилнадзора в администрацию Нижнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области направлены заключения о техническом состоянии вышеуказанных жилых домов для их рассмотрения на межведомственной комиссии по вопросу пригодности домов для дальнейшего проживания и принятия соответствующего решения.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в селе Нижняя Добринка несколько домов буквально трещат по швам из-за стремительного разрушения берега Волги. В этом населенном пункте еще несколько лет назад должны были провести работы по берегоукреплению, однако до сих пор ничего не сделано. Теперь от обрыва до домов, расположенных на первой береговой линии, остается чуть более тринадцати шагов. Жители уже боятся ночевать в строениях, которые сотрясаются после каждого рухнувшего в реку куска берега.
Реклама
Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарства01.10.2020 17:30
Общество 01.10.2020 17:30
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» помогают подопечным Светлоярского центра социального обслуживания населения01.10.2020 16:23
Общество 01.10.2020 16:23
В Волгограде на полмесяца закрыли магазин из-за отсутствия рециркулятора01.10.2020 15:54
Общество 01.10.2020 15:54
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лиц01.10.2020 13:34
Общество 01.10.2020 13:34
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-Волгоград01.10.2020 13:19
Общество 01.10.2020 13:19
Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маски01.10.2020 10:58
Общество 01.10.2020 10:58
В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеля01.10.2020 10:44
Общество 01.10.2020 10:44
В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родину01.10.2020 08:24
Общество 01.10.2020 08:24
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусом30.09.2020 16:41
Общество 30.09.2020 16:41
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюс30.09.2020 15:36
Общество 30.09.2020 15:36
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую область30.09.2020 14:03
Общество 30.09.2020 14:03
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭ30.09.2020 12:51
Общество 30.09.2020 12:51
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октября30.09.2020 10:14
Общество 30.09.2020 10:14
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавируса29.09.2020 16:32
Общество 29.09.2020 16:32
Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жилье29.09.2020 13:59
Общество 29.09.2020 13:59
Реклама