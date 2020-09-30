В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирус

Спорт 30.09.2020 08:25
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30.09.2020 08:25
Игра между гандбольным мужским клубом «Каустик» и краснодарским «Скифом», запланированная на сегодня, будет перенесена. Как сообщили ИА «Высота 102» в краснодарском «Скифе», 28 сентября игроки и тренеры «Каустика» получили предматчевые тесты на коронавирус. У семи игроков они оказались положительными. Новая дата встречи станет известна позднее. В «Каустике» подтвердили, что ближайшие две недели команда будет находиться на карантине. Ранее, напомним, стало известно о массовом заболевании игроков в волгоградском «Роторе». Из-за перенесенных трех матчей команда получила три технических поражения.
Фото сайта клуба "Каустик".
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