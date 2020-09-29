В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожего





Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, напавшего с ножом на мужчину в Урюпинске. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, экипаж вневедомственной охраны узнал приметы правонарушителя от 36-летнего местного жителя, который рассказал о том, что неизвестный человек повредил ему лицо ножом.

Росгвардейцы поймали 46-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за административные правонарушения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.



