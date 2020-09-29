Происшествия

В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожего

Происшествия 29.09.2020 15:58
0
29.09.2020 15:58


Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, напавшего с ножом на мужчину в Урюпинске. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, экипаж вневедомственной охраны узнал приметы правонарушителя от 36-летнего местного жителя, который рассказал о том, что неизвестный человек повредил ему лицо ножом.
Росгвардейцы поймали 46-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за административные правонарушения. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Происшествия
29.09.2020 12:25
Происшествия 29.09.2020 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2020 10:21
Происшествия 29.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 15:37
Происшествия 28.09.2020 15:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 12:38
Происшествия 28.09.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 12:06
Происшествия 28.09.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2020 10:02
Происшествия 28.09.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2020 10:01
Происшествия 27.09.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2020 09:53
Происшествия 27.09.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 19:31
Происшествия 26.09.2020 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 16:41
Происшествия 26.09.2020 16:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 11:50
Происшествия 26.09.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 10:25
Происшествия 26.09.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 10:16
Происшествия 26.09.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 10:03
Происшествия 26.09.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2020 09:54
Происшествия 26.09.2020 09:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвованийСмотреть фотографии
17:27
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусораСмотреть фотографии
16:41
«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем местеСмотреть фотографии
16:32
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизыСмотреть фотографии
15:58
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожегоСмотреть фотографии
15:00
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотекеСмотреть фотографии
14:54
Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:59
Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жильеСмотреть фотографии
13:15
Жесткий масочный режим и больше коек: в Волгоградской области готовятся к всплеску коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:57
Какие законы вступают в силу в октябреСмотреть фотографии
12:39
Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
12:25
Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистамСмотреть фотографии
12:12
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
11:57
В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службыСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школСмотреть фотографии
11:25
Уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда буксует на пути к прокуратуреСмотреть фотографии
11:22
Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерамиСмотреть фотографии
10:51
Будем зачищать: в Волго-Ахтубинской пойме появилась неопознанная тяжелая техникаСмотреть фотографии
10:49
Два брата разорили систему орошения на юге Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом иномарка врезалась в дом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
08:37
Иностранцев отвозят на остров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:44
Пугающими темпами растет строительная свалка в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:56
Вредитель-минер захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде подрядчика пожурили за вольности при ремонте памятникаСмотреть фотографии
17:50
В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системеСмотреть фотографии
17:45
В Волгоградской области селяне ищут в ФАПах спасение от вирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В соцучреждениях Волгоградской области раньше срока включили отоплениеСмотреть фотографии
16:57
Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 