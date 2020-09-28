В соцучреждениях Волгоградской области раньше срока включили отопление





Стартовала подтопка социальных учреждений Волгоградской области в целях профилактики роста числа простудных заболеваний. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации региона, тепло уже поступает в Даниловский ПНИ, Мачешанский ДНИ, Харьковский ПНИ, Нижнедобринский ПНИ и Урюпинский ПНИ, где на постоянной основе проживают более 750 человек. Постановления о начале подтопки учреждений соцкультбыта на сегодняшний день подписаны в трех районах – Камышинском, Даниловском и Урюпинском.

Напомним, что неделю назад глава региона поставил задачу главам муниципальных образований предусмотреть более раннее начало отопительного сезона в целях профилактики роста числа простудных заболеваний. Тогда было отмечено, что решение о подтопке учреждений соцкультбыта, здравоохранения и жилого фонда будет приниматься муниципальными образованиями исходя из погодных условий и санитарно-эпидемиологической обстановки. В настоящее время фактическая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы превышает 90%.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом отопительный сезон 2019-2020 годов был завершен гораздо позже обычных значений (в конце апреля), что позволило в условиях самоизоляции граждан обеспечить более комфортную температуру в жилом фонде и сдержать распространение респираторных заболеваний.



