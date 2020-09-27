Происшествия

В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машине

Происшествия 27.09.2020 09:53
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27.09.2020 09:53


ДТП со смертельным исходом случилось  в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине второго ночи 38-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2115», двигаясь по автодороге «Волгоград-Калач-на-Дону», на 12 км. не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался до приезда бригады скорой помощи.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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