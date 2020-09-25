Иностранцев из Волгоградской области вывезут тремя поездами





Граждан Узбекистана из Волжского вывезут тремя поездами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, первый поезд отправится в Ташкент со станции «Волжский» сегодня. Еще два состава назначены на 29 сентября, а также 1 октября в 21:57. Состав каждого поезда рассчитан на перевозку 938 пассажиров. По территории Российской Федерации поезда проследуют без дополнительных остановок. В настоящее время принимается решение о назначении дополнительных поездов дальнего следования.

В администрации Волжского пояснили, что в настоящее время в Волжском находятся около 900 граждан Узбекистана, которые сегодня вечером железнодорожным транспортом отправятся на родину. Организацией их вывоза занимаются ОАО РЖД и консульство республики Узбекистан. В Волжский граждане этой страны прибыли на автобусах из Ростовской области, где они ожидали отправку на родину. Администрацией Волжского в короткие сроки были предприняты необходимые меры по обеспечению пребывания людей, сообщили в мэрии. На привокзальной площади для них организовано несколько автобусов, в которых размещены пожилые люди и женщины. Граждане Узбекистана обеспечены питьевой водой и возможностью приобрести продукты питания. Проведена работа с собственниками расположенных поблизости магазинов по реализации продуктов питания людям, ожидающим поезда. В настоящее время прорабатывается вопрос о месте временного размещения граждан Узбекистана, которые уедут следующими поездами.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что часть территории Волжского автовокзала заполонили граждане Узбекистана, которые не могли попасть на родину из-за закрытых границ и вынуждены были оставаться на территории Российской Федерации. Иностранцев привозят на вокзал автобусами, в том числе из соседних с Волгоградской областью регионов. В ожидании поезда они находятся под усиленной охраной полиции.



