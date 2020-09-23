



Новыми жертвами коронавируса, о которых стало известно сегодня, стали мужчина и женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, 69-летняя жительница Волгограда своевременно обратилась за медпомощью в поликлинику и лечилась амбулаторно. Однако после ухудшения состояния ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 с двусторонней пневмонией. У волгоградки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

Не удалось спасти и 58-летнего жителя Камышина. Несколько дней он лечился самостоятельно, только потом обратился за помощью в поликлинику. Скончался мужчина также в городской клинической больнице №1. В оперштабе заявили, что житель Камышина страдал болезнями сердца, эндокринной и мочевыделительной системы.

Всего в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 134 человека. Напомним, оперштаб выдает информацию о летальных исходах спустя месяц-полтора после смерти человека от коронавируса на основании экспертного заключения.



